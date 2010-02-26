Кому соки протипоказані

Картопляний сік, який знижує тиск, протипоказаний діабетикам, тому що в ньому міститься велика кількість крохмалю. При захворюванні на діабет також не можна вживати і виноградний сік - він корисний для серця і судин, але підвищує рівень цукру в крові.

Обережніше з морквяним соком! Лікарі попереджають, навіть не пробуйте рекомендації випивати три літри на день, як пропонує британський сокотерапевт Н. Уокер. Це прямий шлях до гіпервітамінозу - перенасичення організму вітаміном А.

Відкладаючись у шкірі, він фарбує у колір охри п`яти, долоні, а там і все тіло. А далі, можливі, втрата апетиту, блювота, сонливість, підвищення температури, висип і лущення шкіри. Дорослим достатньо півсклянки на день, дітям 8-12 років - по 1 / 3, дітям 4-7 років - по 1 / 4 склянки, малюкам від року до трьох років по 2-3 столові ложки, а дитині до року - по одній.

І взагалі, 200-300 мл в день будь-якого свіжого соку - розумна норма. Дієтологи радять розбавляти його водою та приймати 2-3 рази на день по 100-150 мл. Більша кількість може викликати подразнення слизових оболонок, метеоризм і відчуття тяжкості в шлунку.

Це особливо критично при запальних захворюваннях шлунка - гастриті з підвищеною кислотністю, виразковій хворобі, хронічному холециститі і гепатиті, проблемах із підшлунковою залозою і кишечником.

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