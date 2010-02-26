Гігантський айсберг відколовся від Антарктиди

Від льодовика Мерц на узбережжі Антарктиди в Південний океан відколовся гігантський айсберг - площа його верхньої частини дорівнює близько 2,5 тис. квадратних кілометрів, що можна порівняти з територією герцогства Люксембург, передає Reuters. За словах учених даний айсберг виштовхнув в океан інший гігантський айсберг. Поява такої великої крижаної брили може вплинути на океанські течії, вважають представники австралійського антарктичного відділення і кооперативного дослідницького центру вивчення змін клімату, що дислокується в місті Хобарт на острові Тасманія

Газета.ру