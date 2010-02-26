Чим корисна курага

Підтримує серце. Хороше джерело кальцію, магнію, фосфору, а особливо калію. Цей мінерал регулює водно-сольовий баланс в організмі, знижує кров`яний тиск, забезпечуючи нормальну діяльність серцево-судинної системи, знімає набряки.

Стимулює кровотворення. За рахунок високого вмісту заліза покращує кровотворення.

Покращує зір і шкіру. Жовтуватий колір сухофрукта пояснюється високим вмістом провітаміну А. У організмі він перетворюється на активну форму і сприятливо діє на очі, шкіру, кровотворення.

Добова доза. До 200 г.

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