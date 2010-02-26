Які препарати особливо небезпечні для дітей

Американське агентство з нагляду за лікарськими препаратами FDA опублікувало попередження, що стосується ліків родини LABA проти астми, а також ще декількох препаратів, через їхню небезпеку для дітей.

FDA перевірив скарги споживачів щодо застосування лікарських препаратів "Adware", "Symbicort", "Fordil", "Sorbent" і дійшов висновку, що вони можуть бути небезпечні для дітей, призводить до госпіталізації, у зв`язку з побічними ефектами і навіть до летальних наслідків.

FDA поставило ці ліки під посилений контроль і рекомендує як лікарям, так і пацієнтам, пройти консультації з приводу імовірних наслідків і правильної комбінації перерахованих препаратів з іншими, щоб уникнути негативних наслідків.

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