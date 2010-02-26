Під час домашніх пологів померло немовля

Співробітники міліції виявили у квартирі Москви тіло немовляти, що померло під час домашніх пологів. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на джерело у правоохоронних органах міста. За словами співрозмовника агентства, смерть дитини настала за півгодини до появи співробітників міліції, ознак насильницької смерті при огляді тіла виявлено не було.

Труп немовляти був знайдений у квартирі на вулиці Луговій. Представник правоохоронних органів не уточнив, в якому стані перебуває мати померлого немовляти, хто викликав міліцію, а також хто приймав пологи.

За фактом події проводиться перевірка, за результатами якої буде вирішено питання про порушення кримінальної справи.

Департамент охорони здоров`я Москви неодноразово висловлював стурбованість через ріст популярності домашніх пологів у столиці. На думку голови департаменту Андрія Сельцовського, домашні пологи загрожують небезпечними ускладненнями і смертю породіль і новонароджених.

Гучний судовий процес стосовно пропагандистів пологів вдома - організаторів Центру батьківської культури "Колиска" подружжя Олени та Олексія Ермакорвих завершився в минулому році в Санкт-Петербурзі. У матеріалах кримінальної справи згадувалися шість епізодів загибелі дітей під час домашніх пологів і два епізоди нанесення новонародженим важких травм, які спричинили інвалідність. За підсумками судового розгляду Олена Єрмакова була засуджена до 5 років і 4 місяців ув`язнення з відбуванням покарання в колонії-поселенні. Олексій Єрмаков отримав 4 роки і 10 місяців ув`язнення умовно.

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