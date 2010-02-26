Питання дитячої охорони здоров'я - пріоритетні для фонду Ахметова

Питання дитячої охорони здоров`я є пріоритетними для фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», заявляє директор фонду Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», за словами А.ЗАБОЛОТНОГО, «ми намагаємося максимально оперативно реагувати на всі запити, які надходять до нас. При цьому проблеми в дитячій охороні здоров`я були і залишаються для нас найпріоритетнішими».

За його словами, Фонд «Розвиток України» купив і передав сьогодні Донецькій обласній СЕС 10 тисяч доз вакцини БЦЖ для імунізації новонароджених проти туберкульозу.

«Рішення про закупівлю було прийнято у зв`язку з гострим дефіцитом вакцини БЦЖ в Донецькій області. 10 тисяч доз вакцини задовольнять потребу регіону до початку квітня. Цей обсяг дасть змогу мінімізувати дефіцит вакцини до відновлення державних постачань, які очікуються не раніше квітня», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він запевнив, що в разі затримки державних постачань Фонд Ахметова буде готовий оперативно відреагувати, «аби не допустити збоїв у графіку вакцинації і не піддавати дітей ризику зараження туберкульозом на тлі епідемії цього захворювання в Україні».

Директор фонду «Розвиток України» також наголосив, що складна ситуація з постачаннями вакцини БЦЖ склалася не лише в Донецькій області, а й в Україні загалом.

«Раніше Фонд Ріната Ахметова вже купував вакцину для дітей Рівненської і Донецької областей. Попри те, що забезпечення регіонів вакциною БЦЖ є функцією держави, але, розуміючи актуальність цієї проблеми, Фонд і надалі триматиме ситуацію на контролі», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році в Донецькій області виник гострий дефіцит вакцини проти туберкульозу (БЦЖ) для вакцинації новонароджених і ревакцинації дітей і підлітків.

За інформацією головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА, відсутність планової вакцинації спричиняє підвищення ризику захворювання дітей на туберкульоз на тлі його епідемії, а також порушення надалі прищепного календаря проти інших інфекцій.

У зв`язку з такою ситуацією Головне управління охорони здоров`я ОДА і обласна СЕС звернулися до Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» з проханням надати благодійну допомогу для придбання вакцини проти туберкульозу для імунізації новонароджених дітей на найближчі 2 місяці, тобто березень і квітень 2010 року.

Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стабільного розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду – народний депутат України, бізнесмен Р.АХМЕТОВ.