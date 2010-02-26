Суд визнав незаконною постанову Кабміну щодо інвалідів до 14 років

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною і нечинною постанову Кабінету міністрів № 1015 від 12 листопада 2008 року в частині, якою дітей-інвалідів до досягнення 14-річного віку було позбавлено права користуватися колісними кріслами з електроприводом.

Як повідомили УНІАН в Українській Гельсінській спілці з прав людини, таким чином було повністю задоволено позов мешканця Харкова Віталія МАТЮШЕНКА, 7-річна донька якого Юля також була позбавлена Кабміном можливості пересуватися на інвалідному кріслі з електроприводом.

Суд погодився з доводами позивача про те, що постанова Кабміну № 1015 суперечить законам України „Про основи соціальної захищеності інвалідів”, „Про реабілітацію інвалідів”, а також ратифікованій Україною Конвенції ООН “Про права інвалідів”.

Натомість представники Кабінету міністрів наполягали в суді, що інвалідне крісло з електроприводом по аналогії можна прирівняти до тролейбуса, електромобіля та іншого електротранспорту, а отже, неповнолітні діти-інваліди можуть створювати небезпечні ситуації на автошляхах.