Київ: ускладнення епідемічної ситуації не передбачається

Протягом лютого-березня ускладнення епідемічної ситуації в Києві не передбачається.

Про це заявив Головний державний санітарний лікар міста Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За його словами, такий прогноз він зробив, враховуючи показники захворюваності на грип та ГРВІ та у зв’язку з тим, що за весь період епідемічного підйому грипу і ГРВІ у 2009-2010 роках перехворіло майже 13,8% населення міста.

А.ПОНОМАРЕНКО повідомив, що на 43-му тижні 2009 року епідситуація з грипу та ГРВІ у столиці була не епідемічною – рівень захворюваності відповідав сезонному рівню. На 44-му тижні (з 26 жовтня 2009 року до 1 лютого 2009 року) захворюваність зросла на 43,3%, грипом перехворіло 26 тис. 450 осіб. У цей період захворюваність на 13,9% перевищила епідпоріг.

Загалом, за показниками захворюваності, епідемічний підйом у столиці тривав чотири тижні.

«З 23 листопада 2009 року розпочалась тенденція до зниження захворюваності грипом та ГРВІ», – повідомив А.ПОНОМАРЕНКО.

Він додав, що за перші 7 тижнів поточного 2010 року захворюваність на грип та ГРВІ була стабільною, відповідала сезонній і знаходилась в межах від 19 до 23 тисяч хворих, що було нижче епідемічних порогів відповідних тижнів від 2 разів до 20%.