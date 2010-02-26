Жителька Пакистану народила в автомобільній пробці

Жителька Пакистану народила дівчинку в автомобільній пробці, яка утворилася під час організації проїзду президентського кортежу.

Як повідомляє «Рейтер», жінка намагалася потрапити до міської лікарні, коли поліцейські заблокували дороги для проїзду Президента Асіфа Алі ЗАРДАРІ та його конвою.

"Ми благали поліцейських, пояснювали, що це терміново. Але через наказ нікого не пропускати доти, поки не пройде Президент, вони відмовили нам", - сказав брат породіллі Мохаммед ЗАФАР. "Це обурливо. Люди несправедливо страждають кожного разу, коли хтось з вищих урядовців кудись їде", - додав він.

Зараз мама і новонароджена почувають себе добре.

Президент А.ЗАДАРІ глибоко засмучений інцидентом і вже розпорядився почати розслідування, повідомляє державне новинне агентство APP.

"Мають бути забезпечені альтернативні маршрути, щоб люди не страждали", - цитує його APP.

У Пакистані охороні урядових лідерів приділяється підвищена увага, оскільки бойовики ісламізму часто намагаються підірвати автомобілі чиновників або членів служб безпеки. На колишнього Президента Первеза МУШАРРАФА було здійснено два подібні замахи.