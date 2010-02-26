У Львові обговорять підготовку медичної галузі до Євро-2012

Цього року у Львові відбудеться всеукраїнська нарада з питань підготовки галузі медицини до проведення в Україні чемпіонату Євро-2012. Таке рішення було прийняте сьогодні під час відвідин віце-прем’єр-міністром України Іваном ВАСЮНИКОМ та міським головою Львова Андрієм САДОВИМ Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми прийняли рішення про проведення у цьому році на базі міста Львова загальноукраїнської наради з питання реалізації концепції медичного забезпечення на час Євро-2012. Це буде загальноукраїнська нарада, тому час її проведення буде узгоджено з представниками всіх міст, які прийматимуть чемпіонат», - заявив під час відвідин Львівської лікарні швидкої допомоги І.ВАСЮНИК.

Також І.ВАСЮНИК зазначив хороший рівень підготовки медичної інфраструктури у Львові.

Він зазначив, що «Львів хорошими темпами готує медичну інфраструктуру до Євро-2012. Це ми бачимо по проведених ремонтах та наявному обладнанні у міській лікарні швидкої допомоги. Також ми дуже задоволені і рівнем 8-ї міської клінічної лікарні, дитячої міської клінічної лікарні, міськими кардіоцентром та онкоцентром».