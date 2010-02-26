Медики для Євро-2012 стажуватимуться за кордоном

Медики з чотирьох міст, які прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, протягом 2010-2011 років пройдуть стажування у європейських містах, які проводили аналогічні заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК під час наради з керівниками міста Львова та області.

«Дуже важливо є цього року сформувати у чотирьох містах, які приймають Євро-2012, єдині команди, що протягом 2010-2011 років зможуть пройти стажування у європейських містах, які проводили аналогічні заходи, а також на власні очі побачити, як проводиться медичне обслуговування масштабних подій. Я переконаний, що за рахунок коштів технічної допомоги у співпраці з УЄФА це вдасться зробити», - зазначив І.ВАСЮНИК під час відвідування львівської лікарні швидкої допомоги.

У свою чергу, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ наголосив, що за результатами наради було обговорено «аспекти стажування лікарів за кордоном для передачі нових знань та конкретні завдання щодо покращення медичної інфраструктури, включно із закупівлею машин швидкої медичної допомоги».

І.ВАСЮНИК сьогодні у Львові відвідав міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, де відбулась нарада щодо підготовки медичної сфери до проведення у місті Євро-2012.