В Україні вперше зроблено операцію дитині в утробі матери

У Києві вперше в Україні проведено операцію з порятунку плоду в утробі матері.

Про це повідомив завідувач відділу медицини плоду столичної клініки «Надія» Олексій СОЛОВЙОВ газеті "Дзеркало тижня" (№ 8 (788) 27 лютого - 5 березня 2010).

За його словами, завдяки подібним операціям ненароджені діти, яким через вади розвитку загрожує неминуча загибель, можуть бути врятовані і з`явитися на світ цілком здоровими.

«Висока точність такої внутрішньоутробної маніпуляції досягається тим, що фетоскопія проводиться під подвійним контролем - ультразвуку (ззовні) і ендоскопу (всередині)», - прокоментував операцію лікар.

За словами О.СОЛОВЙОВА, у світі пренатальну діагностику роблять не стільки з метою перервати вагітність у випадку виявлення вад розвитку, скільки для того, щоб відрізнити невиліковні вади (у такому разі виникає питання про переривання вагітності) від тих відхилень стану здоров`я, при яких людина може жити, а також тих, які можна вилікувати після її народження.

«Головна мета медицини плода - максимально точна діагностика і, в разі потреби, внутрішньоутробне лікування плода, якщо виявлено якісь відхилення в його розвитку, до народження. При цьому велике значення мають погоджені дії з неонатологами, педіатрами, дитячими хірургами, кардіохірургами та іншими вузькими спеціалістами. У результаті цього можна добитися реального зниження перинатальної смертності», - підкреслив медик.