У Чилі стався землетрус магнітудою 8,5

Землетрус магнітудою 8,5 стався сьогодні в Чилі.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

Підземні поштовхи зафіксовані за 89 кілометрів на північ від міста Консепсйон в центральній частині країни, на глибині 55 кілометрів. Жертвами землетрусу, що стався в ніч на 27 лютого, стали 76 осіб.

Два регіони Мауле і Аураканія оголошено зоною катастрофи. Повідомляється про великі руйнування на півдні країни, в тому числі на курорті Вінья-дель-Мар. Аеропорт у Сантьяго закрито, йому завдано серйозної шкоди. Скасовано всі авіарейси. У багатьох містах порушено телефонний зв`язок і електропостачання.

Острів Робінзона Крузо, що входить в архіпелаг Хуан Фернандес, накрила гігантська хвиля висотою три метри. Селище на острові наполовину затоплено, люди евакуювалися на узгір’я .

Президент Чилі Мішель БАЧЕЛЕТ найближчим часом має намір вилетіти в зону лиха.

Як повідомлялося, підземні поштовхи були зафіксовані о 03.34 за місцевим часом за 115 кілометрів на північ від розташованого в центральній частині країни міста Консепсьйон, на глибині 55 кілометрів. Спочатку сейсмологи повідомили про магнітуду 8,5, потім про 8,3. Через деякий час Геологічна служба США знову змінила показники в епіцентрі - до 8,8.

Підземні поштовхи тривали від 10 до 30 секунд. Через кілька годин у центральній частині Чилі сталися нові підземні поштовхи магнітудою 6,2.

Фахівці вважають, що подібний землетрус може призвести до великих руйнувань і жертв.

У Чилі в травні 1960 року було зафіксовано найбільший у світі зареєстрований землетрус магнітудою 9,5. Тоді загинуло 1 тис. 655 осіб.