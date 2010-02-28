Погода на 1 березня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у західних областях, а вдень в Україні (крім східних областей та Приазов`я) невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Місцями туман, в окремих районах півночі Лівобережжя ожеледь.

На дорогах України, крім півдня, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с, у Карпатах, а вдень у більшості західних областей, на Одещині та в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на півночі Лівобережжя 2-7° морозу, на Закарпатті 3-8° тепла; вдень 2-7° тепла, у західних областях 8-13° тепла (у Карпатах близько 0°); на півдні Одещини та в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області у понеділок вночі без істотних опадів, вдень очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла, по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.