Торік в Україну в'їхали 20,8 млн іноземців
14:48, 28 лютого 2010Країна
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Понад 8 тисяч іммігрували
У 2009 році в Україну в`їхали 20 млн. 798 тис. іноземних громадян (на 18% менше проти 2008 року), повідомляє Державний комітет статистики.
З них 714,9 тис. осіб в`їхали у службових справах, 1 млн. 350 тис. – з метою туризму, 18 млн. 348 тис. - у приватних справах, 103,5 тис. - на навчання, 8628 осіб імігрували.
Як повідомляв УНІАН, у 2008 році в Україну в’їхали 25,4 млн. іноземців.
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