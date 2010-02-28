Торік в Україну в'їхали 20,8 млн іноземців

У 2009 році в Україну в`їхали 20 млн. 798 тис. іноземних громадян (на 18% менше проти 2008 року), повідомляє Державний комітет статистики.

З них 714,9 тис. осіб в`їхали у службових справах, 1 млн. 350 тис. – з метою туризму, 18 млн. 348 тис. - у приватних справах, 103,5 тис. - на навчання, 8628 осіб імігрували.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році в Україну в’їхали 25,4 млн. іноземців.