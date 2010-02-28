У столиці Чилі стався сильний повторний землетрус
14:55, 28 лютого 2010Країна
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100 людей - під уламками
У столиці Чилі – місті Сантьяго – стався сильний повторний землетрус (афтершок). Про це повідомляють очевидці.
Крім того, за даними влади чилійського міста Консепсьон, близько 100 чоловік перебувають під уламками будівлі, що обрушилася, повідомляє www.gazeta.ru .
На даний момент в результаті землетрусу в Чилі загинули більше 300 чоловік. Більшість місцевих жителів провели ніч на вулиці через загрозу афтершоків.
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