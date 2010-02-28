На Житомирщині через пожежу загинули двоє малюків

У суботу о 12.05 у селі Високе Черняхівського району Житомирської області у приватному житловому будинку внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення виникла пожежа.

Від отруєння продуктами горіння загинули двоє дітей, 2006 і 2007 років народження, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Пожежу ліквідували сусіди.