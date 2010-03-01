По всьому світові прокотилася хвиля сильних землетрусів

Потужний землетрус в Чилі силою 8,8 за шкалою Ріхтера було не єдиним у ці вихідні. Сильні поштовхи були зафіксовані в різних країнах світу, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Зокрема, в Японії, в районі островів Рюкю стався землетрус силою 5,3 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр був на відстані 70 км від міста Голо (префектура Окінава), а сам землетрусу стався на глибині 35 км. Жертв і руйнувань у результаті удару стихії немає.

В Афганістані вогнище землетрусу силою 5,7 за шкалою Ріхтера був на відстані 140 км від міста Файзабад на півночі країни. І там обійшлося без трагічних наслідків.

В Аргентині, як повідомляє телеканал B92 з посиланням на аргентинський Національний сейсмологічний центр, епіцентр підземних поштовхів був на відстані 20 км від міста Сальта на північному заході країни. Загинули 2 людей.

Наслідки землетрусу в Чилі наразі точно невідомі. За попередніми даними, жертвами стихії стали 300 людей. Проте не можна виключати, що кількість жертв зросте. Близько двох мільйонів чилійців залишилися без житла, 15 осіб пропали безвісти, пошкоджено 1,5 мільйона будинків, заявила президент Чилі Мішель Бачелет у зверненні до нації, пише РІА "Новости".

Цунамі, викликане землетрусом, досягло Курильських островів, Камчатки та Японії підйомом води на 10-30 см. По островах Полінезії цунамі вдарило хвилею 2-4 метри. Попередження проти цунамі оголошене на тихоокеанському узбережжі канадської провінції Британська Колумбія, де проходить зимова Олімпіада.