Список продуктів, які обов'язково перевірять на ГМО

08:22, 01 березня 2010
Країна
2

Міністерство охорони здоров`я розробило перелік харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО), і після узгодження з відповідними центральними органами виконавчої влади його буде затверджено на рівні уряду.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві економіки.

До зазначеного переліку входять продовольча сировина та харчові продукти, які з неї можуть вироблятися, а саме: соя, кукурудза, картопля, томати, кабачки, диня, папайя, цикорій, цукровий буряк, ріпак, льон, бавовна, пшениця, соняшник, рис, харчові добавки, вироблені з ГМО, та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, отримані з ГМО.

Разом з цим, Мінекономіки має намір створити у системі Держспоживстандарту 17 лабораторій з визначення якісного та кількісного вмісту ГМО у продукції.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономіки розробило законопроект про внесення змін до законів "Про безпечність та якість харчових продуктів" і "Про захист прав споживачів" у частині відміни обов’язкової вимоги вказувати при етикетуванні харчових продуктів позначку "без ГМО" та встановлення обов’язковості вказувати при етикетуванні харчових продуктів інформацію про наявність у харчовому продукті зареєстрованих ГМО або вироблення складових (інгредієнтів) харчового продукту із зареєстрованих ГМО.

Зміни запропоновані з метою недопущення невиправданих витрат суб’єктів господарювання на маркування продукції та приведення національного законодавства у відповідність з європейським законодавством.

На сьогодні вартість одного випробування харчового продукту на вміст ГМО становить від 600 до 800 гривень.

На сьогодні в Україні діє 28 лабораторій, які здатні визначати вміст ГМО у продукції, з них 9 – у системі Держспоживстандарту та 17 – у системі МОЗ.

Суть системи відстеження полягає у тому, що на першій стадії розміщення на ринку товарів, що складаються з ГМО або містять ГМО, оператори повинні забезпечити передачу такої інформації в письмовій формі операторові, який отримує товар. Така інформація повинна обов’язково передаватися на всіх наступних стадіях розміщення товару на ринку від одного оператора до іншого.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter