У Росії A/H1N1 становить 4% випадків захворюваності на грип
08:56, 01 березня 2010Країна
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Повідомив головний санлікар РФ
Грип A/H1N1 реєструється на території Росії у 4% від усіх випадків захворювання на грип.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО.
«Пандемічного штаму A/H1N1 у нас реєструється близько 4%», - сказав Г.ОНІЩЕНКО.
Він нагадав, що в листопаді-грудні минулого року грип A/H1N1 реєструвався майже у 37-40% хворих на грип і ГРВІ.
«Якщо ми переживемо квітень з таким рівнем захворюваності, то можна буде сміливо сказати, що до вересня грип нас не хвилюватиме», - підкреслив Г.ОНІЩЕНКО.
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