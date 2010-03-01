У Росії A/H1N1 становить 4% випадків захворюваності на грип

Грип A/H1N1 реєструється на території Росії у 4% від усіх випадків захворювання на грип.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО.

«Пандемічного штаму A/H1N1 у нас реєструється близько 4%», - сказав Г.ОНІЩЕНКО.

Він нагадав, що в листопаді-грудні минулого року грип A/H1N1 реєструвався майже у 37-40% хворих на грип і ГРВІ.

«Якщо ми переживемо квітень з таким рівнем захворюваності, то можна буде сміливо сказати, що до вересня грип нас не хвилюватиме», - підкреслив Г.ОНІЩЕНКО.