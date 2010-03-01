Курці з димом видихають ...інтелект

Про шкоду куріння сказано багато.

Дослідники з медичного центру Тель-Хашомер (Ізраїль) провели тестування більш як 20 тисяч призовників. Було встановлено, що 28% призовників палять хоч би одну сигарету в день, 3% кинули палити і 67% не палять.

IQ (коефіцієнт інтелекту) курців опинився на 7,5 балів нижчим, ніж у некурящих. Більш того, чим більше сигарет чоловік викурював в день, тим нижчим у нього був IQ, відзначає РАНОК.

Середній IQ некурящих становив 101 бал; у тих, що палять одну сигарету в день - 98, більш як п`ять - 94,9.

vlasti.net