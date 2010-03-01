Лампи енергозбереження: чи такі вони безпечні?

Антон Меркулов, керівник випробувальної лабораторії «Центру Електромагнітної безпеки», кандидат біологічних наук: В нашій лабораторії ми провели вимірювання електромагнітного поля, що створюється енергозбережними лампами. Ці лампи зараз входять в широке споживання і, відповідно до проекту федерального закону про енергозбереження, вони в недалекому майбутньому повинні будуть витіснити звичайну лампочку розжарювання з нашого побуту.

На жаль, з`являються чутки або, скажімо, гіпотези про те, що ці лампи є новим джерелом електромагнітного поля в місці існування людини.

Якщо ці лампи встановлюватимуться, наприклад, в нічниках або ще десь, так, що людина досить довгий час знаходитиметься поряд з такою лампочкою на невеликій відстані, тоді це буде зона перевищення гранично допустимих рівнів. А якщо так, то ми маємо право чекати збільшення ризику розвитку якихось захворювань, зв`язаних ось саме з цим чинником.

Встановлено, що замінюючи лампочку розжарювання на лампу енергозбережну, ми подвоюємо електромагнітне навантаження. Спроби вирішення однієї проблеми спричинюють виникнення інших проблем.

newsland.ru