Буковина: жінки втричі частіше хворіють на новоутворення

Жінки у Чернівцях втричі частіше за чоловіків хворіють на новоутворення, а чоловіки частіше від жінок потерпають від інфарктів, інсультів та травматизму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на розширеній колегії управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради.

Кількість вперше зареєстрованих хвороб, або первинна захворюваність, торік у Чернівцях зросла на 8,2%. Ріст відбувся за рахунок хвороб серцево-судинної системи в 1,5 рази, хвороб вуха 1,1 рази та хвороб органів дихання 1,2 рази.

Серед вперше зареєстрованих захворювань у 2009 році в Чернівцях найбільші рівні мали хвороби органів дихання, кістково-м’язевої системи, сечостатевої системи, системи кровообігу та нервової системи.

В структурі первинної захворюваності хвороби системи кровообігу становили 7,5% і посідали четверте місце, але в структурі первинного виходу на інвалідність їх частка зросла до 28% і була першою причиною виходу на інвалідність. В структурі причин смертності ця патологія в Чернівцях вже тривалий час посідає перше місце, а її питома вага становить 62,6%.

Як первинна захворюваність, так і поширеність захворювань серед жінок були в 1,2 рази вищі, ніж у чоловіків. Захворюваність з приводу новоутворень та хвороб ендокринної системи у жінок була в 3 рази вища, ніж у чоловіків. Однак, показник захворюваності на інфаркт міокарду у чоловіків в 2 рази, а на інсульти в 1,2 рази вищий, ніж у жінок. Показник травматизму у чоловіків в 1,6 рази вищий, ніж у жінок.

За даними чернівецьких медиків, впродовж останніх років у Чернівцях спостерігається збільшення кількості серцево-судинних захворювань та зростання інвалідності і смертності від кардіоваскулярної патології. Зростає також з року в рік рівень злоякісних новоутворень, 40% виявлених хворих на рак помирають упродовж року.