У Чилі жертвами землетрусу стали вже понад 700 осіб

У Чилі, де в результаті сильного землетрусу 27 лютого загинуло 711 чоловік, стався повторний землетрус магнітудою 6,2.

За даними Геологічної служби США, інформації про жертви і руйнування внаслідок нових поштовхів поки що не надходило.

Епіцентр землетрусу знаходився за 109 км від міста Талька, зазначає «Газета.ру».