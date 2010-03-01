У Чилі жертвами землетрусу стали вже понад 700 осіб
10:51, 01 березня 2010Країна
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Епіцентр - за 109 км від м.Талька
У Чилі, де в результаті сильного землетрусу 27 лютого загинуло 711 чоловік, стався повторний землетрус магнітудою 6,2.
За даними Геологічної служби США, інформації про жертви і руйнування внаслідок нових поштовхів поки що не надходило.
Епіцентр землетрусу знаходився за 109 км від міста Талька, зазначає «Газета.ру».
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