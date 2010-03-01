Чим корисна соя

Що стосується ситності сої, тут вона може посперечатися з чим завгодно. Я спробувала «посидіти» на соєвих замінниках кілька тижнів, і ось які враження залишилися від цього експерименту.

Серед «знавців» здорового харчування ставлення до сої двояке: один табір вважає її супер-корисним продуктом і панацеєю від всіх хвороб, інший — принципово проти: мовляв, соя — це «недо-їжа», та ще і вирощена із застосуванням сумнівних технологій. Крапку в цій суперечці наука, напевно, не поставить ще довго, але дещо можна перевірити однозначно: наприклад, смакові якості сої і її дієвість в боротьбі хоч би із зайвою вагою.

Ті, кому довелося шерстити прилавки супермаркетів у пошуках дієтичного і низькокалорійного продукту, напевно відмітили дивну тенденцію: чим менше в продукті цукру, жиру, масла і т.п., тим він... дорожчий.

Але соєві продукти в цьому сенсі — приємний виняток. Коштують вони насправді дешевше.

Що стосується ситності сої, тут вона взагалі може посперечатися з чим завгодно. Той же тофу — соєвий сир — вгамовує голод буквально з двох ложок! Ще б, адже білка в ньому більше, ніж в звичайному сирі і навіть м`ясі.

Але: врахуйте, що у тофу дуже специфічний смак. А точніше, його просто немає: цей продукт набуває присмаку всього, з чим ви його поєднуєте. Довелося спробувати тофу і в ресторані. Там шматочки були просто обсмажені в часниковому соусі і подані з овочами — пальчики оближеш. Відмінно йде як закуска до вина або просто добавки до основної страви. Тільки врахуйте, що разом з м`ясом його краще не їсти — в вас просто не влізе.

Істотний дієтичний плюс соєвих продуктів в тому, що в них багато білка. Сперечатися про користь і шкоду білкових дієт можна нескінченно, але, що я з`ясувала на власному досвіді. Від білка наїдаєшся швидко, і їсти потім не хочеться дуже довго. Від білка не тягне перекушувати шоколадками. І, нарешті, від білка не буває занепаду сил, як на дієтах на одній капусті або інших не дуже-то харчових продуктах. За коливаннями ваги, я, правда, не стежила, але те, що стала менше їсти солодкого і мучного — це факт. А вони, як відомо, головні вороги фігури.

Особисто я після короткочасного «соєвого запливу» повністю перейти на ці продукти не надумала. Сенсу в цьому, якщо ви не вегетаріанець, не страждаєте атеросклерозом або нестерпністю молока, здається, немає. А ось зрідка включати сою в свій раціон цілком можна. Білка в ній багато, жири — рослинні (і дуже корисні), та і на жіноче здоров`я, як з`ясувалося недавно, соя робить оздоровлюючий вплив — сприяє виробленню жіночих гормонів і продовжує молодість. Загалом, не так страшна соя, як її малюють, але і не така вже вона незамінна.

ostrovok.biz