53 особи загинули в Західній Європі від урагану "Ксинтія"

Щонайменше, 53 особи загинули у неділю, 28 лютого, в Західній Європі унаслідок урагану "Ксинтія". Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на бельгійський телеканал "РТБФ".

Більшість загиблих потонули під час повені, яка почалася у Вандеї, що на заході Франції.

Основний удар стихії припав на Францію, де число жертв досягло 50 осіб. Ще троє людей загинули у Німеччині. Ураган також "зачепив" країни Бенілюксу і Швейцарію. Загальне число травмованих наближається до сотні. Екстрені служби не виключають, що число жертв може зрости, оскільки десятки людей вважаються такими, що зникли безвісти.

Ряд комун на заході Франції затоплений, більш як мільйон будинків залишилися без електрики.

Швидкість вітру досягала 160 км/год. У європейських аеропортах були скасовані або затримані до тисячі рейсів.