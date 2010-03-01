Кіровоградщина: припинено навчання в школі через руйнування
12:26, 01 березня 2010Країна
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Загиблих і травмованих немає
У селі Перчунове Добровеличківського району Кіровоградської області припинено навчальний процес у місцевій школі через часткове руйнування зовнішньої стіни.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в області.
Інцидент стався 27 лютого, у суботу. Загиблих і травмованих немає.
Площа руйнування склала 120 кв. м. Навчальний процес тимчасово припинено, учнів переведено до загальноосвітньої школи у селі Миколаївка і забезпечено шкільними автобусами.
Причина руйнування стіни встановлюється.
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