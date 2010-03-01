Кіровоградщина: припинено навчання в школі через руйнування

У селі Перчунове Добровеличківського району Кіровоградської області припинено навчальний процес у місцевій школі через часткове руйнування зовнішньої стіни.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в області.

Інцидент стався 27 лютого, у суботу. Загиблих і травмованих немає.

Площа руйнування склала 120 кв. м. Навчальний процес тимчасово припинено, учнів переведено до загальноосвітньої школи у селі Миколаївка і забезпечено шкільними автобусами.

Причина руйнування стіни встановлюється.