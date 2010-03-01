Сапрофіти - прихований ворог у вашому будинку

Ми щодня пропускаємо через свої легені близько 50 мл пилу, причому відбувається це не на вулиці, а удома. Саме удома утворюється величезна кількість пилу, а в замкнутому просторі її концентрація стає дійсно високою. Наприклад, всього за рік в міській квартирі може утворитися до 30 кілограмів пилу.

Сам по собі пил не дуже-то небезпечний, оскільки є дрібними частинками розміром від 0,005 до 0,1 міліметра. Справа в тому, що в домашньому пилі живуть сапрофіти, які і представляють небезпеку, – фрагменти сапрофітів і продукти їх життєдіяльності є алергенами. Саме через сапрофіти багато алергіків і астматиків страждають у власному будинку.

Позбавитися пилу досить просто, але це не означає, що алергени будуть нейтралізовані. Розміри частинок сапрофітів і їх фекалій украй малі, так що звичайний пилосос не здатний затримати їх. Таким чином, намагаючись позбавитися пилу, ми тільки збільшуємо концентрацію алергенів в повітрі – пилосос висмоктує пил з килима, а сапрофіти проходять крізь мішок і потрапляють в повітря.

Ну а, мабуть, найголовніше – потрібно тримати в чистоті ліжко. Річ у тому, що тепле вологе середовище з великою кількістю їжі (лусок людської шкіри) – ідеальне місце для життя і розмноження сапрофітів. Ну, а враховуючи той факт, що в ліжку проходить третина нашого життя, краще захистити себе від кліщів. Треба регулярно чистити і провітрювати ліжко, а від пір`яних подушок потрібно зовсім позбавитися, замінивши їх синтетичними.

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