В Україні призупинились темпи поширення ВІЛ-інфекції

В Україні суттєво призупинились темпи поширення ВІЛ-інфекції, стабілізувався рівень захворюваності на СНІД та смертності від СНІДу протягом останніх 4 років.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МОЗ, про це йдеться у доповіді голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Світлани ЧЕРЕНЬКО на колегії щодо ефективності впровадження державної політики протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Водночас, за її словами, в найближчі кілька років не можна очікувати зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію, оскільки за розрахунковими даними кількість ВІЛ-інфікованих в популяції втричі перевищує кількість офіційно зареєстрованих випадків захворювання, що вимагає посилення роботи щодо їх виявлення.

Незважаючи на озвучені досягнення в сфері протидії ВІЛ/СНІДу, лишається ще багато проблем, які потребують негайного вирішення. Насамперед, це недостатній рівень фінансування як з державного так і з місцевого бюджетів заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Так, на 2009 рік на заходи цієї програми, що реалізує МОЗ, Законом було передбачено 287 млн. 765 тис. грн., а фактично профінансовано 167 млн. 863,1 тис.грн. лише на централізовану закупівлю антиретровірусних препаратів та діагностичних тест-систем. Не були виділено кошти на обладнання, що не дозволяє розвивати лабораторну мережу в Україні для діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу, визначення резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів (АРТ) та проводити якісний моніторинг ефективності лікування. Із 9 виконавців Програми, фінансування для реалізації її заходів передбачено тільки для 4 виконавців, причому його рівень вкрай недостатній. Особливо критично недофінансування Департаменту з питань виконання покарань, оскільки в закладах цього відомства на 1січня цього року перебуває 5 тис. 591 Віл-інфікованих. На сьогодні АРТ отримують лише 438 осіб, що становить 7,8% від загальної кількості ВІЛ-інфікованих.

Для профілактики поширення ВІЛ/СНІДу в закладах Департаменту та зниження рівня смертності від СНІДу в Україні необхідно суттєво збільшувати обсяги тестування на ВІЛ серед засуджених та антиретровірусної терапії для ВІЛ-інфікованих.

На засіданні Колегії відзначалося, що суттєвою проблемою, яка прямо пов’язана з профілактикою поширення ВІЛ-інфекції, є недостатня робота кабінетів “Довіри” в ЦРЛ. Відсутність повноцінних за штатами кабінетів «Довіри» позначається на якості роботи. Зокрема, значна кількість ВІЛ-інфікованих не стає на облік або відривається від диспансерного спостереження через низький рівень проведення ДКТ. Крім того, слабо налагоджено партнерство між урядовими, громадськими, приватними та міжнародними організаціями з питань боротьби зі СНІДом, а існуючі в регіонах неурядові громадські організації до проведення перед- та післятестового консультування не залучаються.