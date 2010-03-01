Кіровоградщина: жінка в лікарні після нападу лисиці
14:21, 01 березня 2010Країна
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Стан задовільний
У селі Аджамка Кіровоградського району Кіровоградської області лисиця на подвір’ї приватного домоволодіння покусала 74-річну жінку.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в області.
Пенсіонерку було госпіталізовано до хірургічного відділення районної лікарні, її стан задовільний.
Тварину вбили місцеві жителі і доставили до лабораторії ветеринарної медицини для подальшого обстеження. Фахівці переконані, що тварина була хвора на сказ.
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