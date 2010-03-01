Кіровоградщина: жінка в лікарні після нападу лисиці

У селі Аджамка Кіровоградського району Кіровоградської області лисиця на подвір’ї приватного домоволодіння покусала 74-річну жінку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в області.

Пенсіонерку було госпіталізовано до хірургічного відділення районної лікарні, її стан задовільний.

Тварину вбили місцеві жителі і доставили до лабораторії ветеринарної медицини для подальшого обстеження. Фахівці переконані, що тварина була хвора на сказ.