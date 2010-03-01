Фонд Ахметова «Розвиток України» виступив реципієнтом $ 100 млн від Глобального фонду з боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», який реалізує власну програму «Зупинимо туберкульоз», виступив реципієнтом 100 мільйонів доларів від Глобального фонду з боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА.

Т.БАХТЄЄВА сподівається, що допомога Глобального фонду буде використана раціонально. «На жаль, у наших попередніх заявках, які ми подавали у 2002, 2004, 2007 і в 2008 роках, Глобальний фонд відмовляв. Відомо, що в нашій країні інколи купують медичні препарати в Міністерстві охорони здоров`я, в тендерних комітетах у два, п`ять, десять разів дорожче, ніж їх можна купити в Європі. За це повинні нести відповідальність, перш за все, уряд, Міністерство охорони здоров`я», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

У свою чергу, директор Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ, підкреслив, що новина про виділення Україні 100 мільйонів доларів - велика перемога для країни.

Він подякував усім партнерам фонду, які працювали над заявкою Глобального фонду.

«Чотири рази подавали заявку, але Україні відмовляли. Чому вийшло на цей раз? Дуже важливо, що вдалося консолідувати всіх - Комітет ВР із питань охорони здоров`я, Міністерство охорони здоров`я, всі організації, які пов`язані з туберкульозом, міжнародні організації, й подолати міжвідомчий егоїзм», - зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він підкреслив, що роль реципієнта для Фонду Р.Ахметова - це нетипова ситуація.

«Ми не МОЗ, не державна структура, не фтизіатри, не експерти, але головна роль, яка лягає на наш фонд - це те, що ми управлінці. Те, що ми довели здатність вибудовувати соціальні проекти таким чином, щоб вони були спрямовані на точний, чітко поставлений кінцевий результат», - сказав директор фонду «Розвиток України».

Він бачить головне завдання в побудові проекту так, щоб виділені гроші працювали на людей, на вирішення проблеми.

«Це хороший шанс, щоб перемогти епідемію туберкульозу. А саме таке завдання поставлено перед фондом «Розвиток України» його президентом», - підкреслив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

«Ейфорія від самої звістки мине досить швидко. Й сам факт отримання допомоги - це лише факт... Тепер стоїть завдання, щоб міжнародні кошти працювали ефективно, а це завдання значно складніше. Потрібно вибудовувати, приймати рішення, в тому числі й політичні. Вже на цьому етапі переговорів із Глобальним фондом країна повинна довести, що система закупівель лікарських препаратів ефективна», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

За інформацією Т.БАХТЄЄВОЇ, на сьогоднішній день 500 тисяч українців перебувають на диспансерному обліку з приводу туберкульозного захворювання, з них 90 тисяч - із відкритою формою. «Щорічно в нашій країні вперше реєструється до 40 тисяч хворих на туберкульоз, помирає 10 тисяч. Щогодини в Україні реєструється 4 хворих із туберкульозом, і кожну годину один такий хворий помирає, серед них - діти, кількість яких із кожним роком збільшується », - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Вона підкреслила, що наша країна посідає перше місце в Європі за кількістю хіміорезистентних форм туберкульозу.

На думку Т.БАХТЄЄВОЇ, боротьба з туберкульозом в Україні залишається неефективною тому, що програма боротьби з цією інфекційною хворобою фінансується вкрай недостатньо.

«На 2010 рік у бюджеті, який ще й не прийнято, закладено лише 150 млн. грн. при необхідних 446 млн. грн. Протитуберкульозні диспансери знаходяться в жахливому стані. За всі роки незалежності України жодного разу централізовано не закуповувалося обладнання, лабораторні апарати потрібно давно всі списати», - зазначила голова комітету ВР.

Як зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ, «в Україні сьогодні виліковуються лише 50% хворих на туберкульоз. Людина потрапила в систему, й лише кожен другий вийде з неї здоровою людиною. Європейська норма - 85%. Із шести виліковуються п`ятеро. Мені здається, ми повинні ставити для себе таке завдання. Це результат, до якого ми повинні прагнути», - підкреслив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він акцентував, що 100 мільйонів Глобального фонду не вирішать усіх проблем із епідемією туберкульозу, тому державне фінансування має виділятися в повному обсязі й витрачатися ефективно.

Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду - Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного й сталого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження й розвиток української культури.

Напрямки діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - народний депутат України, бізнесмен Р.АХМЕТОВ.