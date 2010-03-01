Завтра в Україні очікуються дощі, подекуди тумани

Завтра вночі в Україні, крім західних, Вінницької, Житомирської та Київської областей, вдень у східній частині, Криму та Приазов`ї очікуються дощі, вночі місцями з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці у південній частині, центральних та східних областях подекуди туман. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході до 5° морозу, у Криму 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні країни 6-11° тепла; у Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Київській області у вівторок істотні опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.