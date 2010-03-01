Жоден регіон України не отримав від МОЗ вакцину БЦЖ

Жоден з регіонів України від початку року не одержав від Міністерства охорони здоров`я вакцину БЦЖ для новонароджених.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА.

«Сьогодні вже 1 березня, але жодної дози вакцини, якою потрібно вакцинувати новонароджену дитину у віці 3-5 днів, не надійшло до українських лікувальних установ”, – наголосила Т.БАХТЄЄВА.

Вона підкреслила, що згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров`я, потрібно закуповувати на 25% доз вакцин більше, ніж заявлено, і подякувала Благодійному фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» за придбання вакцин БЦЖ, що бракувало для новонароджених у Київській, Рівненській і Донецькій областях.

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ/СНІДу й іншим соціально небезпечним хворобам Світлана ЧЕРЕНЬКО пояснила цю ситуацію тим, що ще не проходив тендер із закупівлі вакцин БЦЖ, а також проблемами з плануванням необхідної кількості доз.

«Вакцини будуть закуповуватися. Якщо в деяких регіонах закінчилися вакцини, то це говорить про те, що не спланована кількість вакцин, не були враховані тенденції щодо кількості народжених дітей. У багатьох областях їх кількість значно збільшується», - зазначила вона, подякувавши Фонду Р.АХМЕТОВА за підтримку регіонів, де не вистачало вакцин БЦЖ для новонароджених.

За словами С.ЧЕРЕНЬКО, надходження вакцин БЦЖ можна чекати у травні 2010 року.