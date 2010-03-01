Імовірний паводок у Києві не загрожує метро

Можливий паводок у Києві не загрожує підтопленню Київського метрополітену та Бортницької станції аерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Іван ГАВРИЛЮК.

Він пояснив, що тунелі метрополітену будуються так, щоб туди не потрапляла вода, включаючи можливий паводок.

Також І.ГАВРИЛЮК зазначив, що Бортницькій станції аерації паводок не загрожує у зв’язку з тим, що станція знаходиться на три метри вище критичної точки для початку паводку, що становить 715 см.