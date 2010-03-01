Донетчина: грип A/H1N1 підтверджено у 652 хворих

У Донецькій області на 1 березня лабораторно підтверджено пандемічний варіант грипу A/H1N1 у 652 хворих, що на 114 осіб більше, ніж місяць тому (на 30 січня грип A/H1N1 було підтверджено у 538 мешканців області).

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

З 22 по 28 лютого захворюваність на грип і ГРВІ в регіоні зберігається нижче епідемічного порогу (на 49,9%).

Всього з початку моніторингу (з 30 жовтня 2009 року) загальна кількість захворілих на грип та ГРВІ в регіоні становила 512 тис. 214 випадки, в тому числі дітей до 18 років - 265 тис. 702 осіб. Стаціонарне лікування отримали 29 тис. 428 хворих, із них виписано - 29 тис. 229 осіб.

Померли з діагнозом «грип, пневмонія» 188 осіб, у тому числі 12 дітей.