Коли у Києві буде максимальне водопілля

У Києві максимальне водопілля прогнозується на середину квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Держводгоспу Василь СТАШУК повідомив сьогодні під час селекторної наради з керівниками облдержадміністрацій з питань мінімізації наслідків можливої повені.

«Температурний режим дає підстави прогнозувати проходження піку водопілля на Дніпрі біля Києва у другій-третій декаді квітня», - сказав В.СТАШУК.

За його словами, аналізуються басейни сіх річок України, і сьогодні основна турбота приділяється басейну Дніпра, а також Дунаю.

У свою чергу, начальник Укргідрометцентру Микола КУЛЬБІДА додав, що у Києві у зв’язку з можливим водопіллям найбільша загроза підтоплення склалась для дачних масивів Осокорки, Бортничі, сіл Вишеньки, Гнідин, Корчувате. «Досягнення відміток підтоплення у межах неодамбованих територій - на Воскресенських і Русанівських садах», - додав він.