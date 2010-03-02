У столиці Киргизії стався сильний землетрус

Сильний землетрус стався рано вранці у вівторок, 2 березня, на півночі Киргизії. Епіцентр землетрусу, за даними Геологічної служби США, знаходився за 75 кілометрів на південний схід від Бішкека, повідомляє AFP.

У Бішкеку, повідомили американські сейсмологи, о 07:55 за місцевим часом були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5. Даних про жертви і руйнування поки не надходило.

Представники Інституту сейсмології киргизької Національної академії наук, розповіли РІА “Новости”, що епіцентр землетрусу знаходився за 22 кілометрів на південь від районного центру села Кочкора.

Киргизькі сейсмологи, що застосовують для оцінки землетрусів 12-балльну шкалу Медведєва-Шпонхоєра-Карніка (MSK-64), повідомили, що Бішкеку відчувалися поштовхи в 3,5-4 бали, в місті Кант - 4 бали.

У МНС Киргизії російське інформагентство повідомили, що даних про потерпілих і руйнування, викликаних землетрусом, не надходило.

У жовтні 2008 року в результаті землетрусу, епіцентр якого знаходився в Таджикистані, в киргизькому селі Нура загинули більше 70 осіб, не менше 100 одержали поранення. 90 відсотків будівель в цьому населеному пункті було зруйновано.

Лента.ру