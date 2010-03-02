Після пересадки яєчника жінка народила двох дітей

У 27-річної Стінне Хольм Бергхольдт з Оденсе (Данія) в 2004 році був діагностований рак у вигляді саркоми Юїнга. Частина її правого яєчника була видалена і заморожена перед хіміотерапією. При цьому кілька років тому вона позбулася лівого яєчника через кісту, яка виявилася доброякісною. Лікування привело до перемоги над хворобою, проте, як завжди буває при такій терапії, ліки привели до настання менопаузи.

В кінці 2005 року шість тонких смужок тканини яєчника було підсаджено назад до того, що залишилося від її правого яєчника, і він нормально запрацював. Потім, після короткого гормонального курсу для стимуляції виробництва яйцеклітин Бергхольдт завагітніла і в лютому 2007 року народила свою першу дочку, яку назвали Авіайа.

Через рік жінка знову звернулася до лікарів з проханням про екстракорпоральне запліднення. Проте тест показав, що вона вже вагітна. У вересні 2008 року на світло з`явилася Лукка.

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