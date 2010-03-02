Щасливий шлюб захищає чоловіків від інсульту

Дослідники з Тель-Авівського університету (Ізраїль) стверджують, що у чоловіків, щасливих в шлюбі, значно понижений ризик смертельного інсульту.

Учені проаналізували дані більш як 10 тис. держслужбовців чоловічої статі, які взяли участь в Ізраїльському дослідженні ішемічної хвороби серця в 1963 році.

Середній вік учасників на той момент складав 49 років. Користуючись даними загсів і медичною документацією, фахівці з`ясували причини смерті добровольців, померлих до 1997 року.

Виявилося, що з чоловіків, які в 1963 році були самотні, протягом подальших 34 років від інсульту померло 8,4%. У одружених це число складало 7,1%, передає medportal.ru.

Після введення поправок на вік, розмір сім`ї, куріння, а також наявність ожиріння, гіпертонії і діабету, різниця ризиків у одружених і самотніх чоловіків склала 64%.

focus.ua