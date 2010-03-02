Для розуму жінкам потрібно накопичувати жир

Учені Каліфорнійського університету провели експеримент, результати якого можна назвати сенсаційними.

Після довгих досліджень 16-ти тисяч жінок різної комплекції, учені з`ясували, що пані, чиї форми ми найчастіше називаємо пишними, володіють кращими розумовими здібностями, ніж худі жінки. Наприклад, представниці слабкої статі з не зовсім ідеальними формами показали найбільш високі результати в тестах на IQ.

Проте учені пішли ще далі в своїх висновках. На їх думку, діти, народжені від жінок з надмірною вагою, як правило стають розумнішими за своїх однолітків.

newsland.ru