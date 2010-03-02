Два бразильські акушери побилися під час пологів

Два бразильські лікарі-акушери побилися в пологовому залі, з`ясовуючи, хто з них повинен приймати у пацієнтки пологи. У результаті жінці надав допомогу інший лікар, проте дитина народилася мертвою, повідомляє ВВС.

32-річна вагітна Жіслена Сантана (Gislaine Santana) звернулася до лікаря з лікарні міста Івіньема, що спостерігав її під час вагітності, з проханням надати допомогу при пологах. Акушер погодився, проте, як тільки пацієнтці ввели препарат для стимуляції пологової діяльності, прибув черговий лікар і заявив, що приймати пологи буде він.

Між акушерами почалася суперечка, що переросла в серйозну бійку. За словами чоловіка народжуючої Жілберту Крейді Кабрейри (Gilberto Melo Cabreira), щоб розняти бійців, знадобилася допомога лікарняної охорони.

Через півтори години інший акушер зміг провести Сантане екстрений кесарів розтин, в якому виникла необхідність, проте врятувати новонароджену дівчинку не вдалося. За попередніми даними, її смерть настала від кисневого голодування.

medportal.ru