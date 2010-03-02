Китайський гарбуз допоможе подолати рак грудей

У Індії, Китаї і Південній Америці широко поширений китайський гіркий гарбуз. У народній медицині екстракт овоча використовується як засіб від діабету, оскільки цей сорт гарбуза знижує рівень цукру в крові.

Після проведення ряду експериментів, дослідники з Університету Сент-Луіса (США) з`ясували, що екстракт цього гарбуза вбиває клітини ракової пухлини грудей, не зачіпаючи при цьому здорові тканини. Проте, поки роботи здійснювалися тільки в лабораторних умовах, клінічних випробувань засобу на онкологічних хворих не було.

Професор Ратна Рей, керівник роботи, підкреслює: результати експериментів не доводять те, що екстракт здатний запобігати раку грудей або виліковувати від нього, препарат, ймовірно, може лише уповільнювати перебіг хвороби.

Благотворного ефекту можна добитися, якщо вживати в їжу сам овоч, а не тільки його екстракт, упевнені дослідники. Безліч корисних речовин, включаючи вітамін С і флавоноїди, відомі антиоксидантними властивостями, міститься в цьому гарбузі.

compulenta.ru