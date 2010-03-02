Староєгипетські жерці вмирали від обжерливості

Британські учені виявили, що причиною ранньої смерті староєгипетських жерців було атеросклерозне ураження артерій, що виникало через вживання висококалорійної їжі, яку приносили в дар богам, пише The Times.

Як з`ясували дослідники з Манчестерського університету, розшифрувавши ієрогліфічні написи на стінах староєгипетських храмів, в ході ритуалів, що здійснювалися тричі в день, перед статуями богів ставилися великі блюда смаженого м`яса і птиці, хліби і ємності з вином і пивом. Після закінчення церемонії жерці ділили їжу і напої між собою і відносили їх з храмів додому, щоб спожити разом з сім`єю.

Наслідки такої дієти були виявлені шляхом дослідження 22 мумій жерців за допомогою комп`ютерної томографії. З 16 мумій з артеріями, що достатньо збереглися, у дев`яти були виявлені ознаки атеросклерозу – кальциновані бляшки в стінках судин.

Передбачається, що в інших соціальних шарах староєгипетського суспільства це захворювання зустрічалося украй рідко, оскільки основну частину їх раціону складали крупи і овочі.

medportal.ru