У Вінниці понад 30 школярів отруїлись невідомим газом

Понад тридцять учнів СЗШ № 9 міста Вінниці потрапили на обстеження до обласної дитячої лікарні через отруєння невідомим газом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України у Вінницькій області.

За повідомленням, під час навчального процесу вони поскаржились на різке погіршення стану здоров’я.

Як розповів директор навчального закладу Валентин КАПУСТА, наприкінці третього уроку учитель та учні 9 класу звернули увагу на появу незрозумілого запаху у кабінеті. Згодом підтвердили це й інші школярі, які зайшли у цей клас на наступний урок. Оскільки запах ставав дедалі більш відчутним, урок не розпочинали й викликали оперативні служби міста, зокрема пожежників-рятувальників, лікарів та фахівців санітарно-епідеміологічної служби. Потім школярі почали скаржитися на погіршення самопочуття, а дехто на нудоту та головний біль.

Нині у навчальному закладі навчання тимчасово припинено, фахівцями проводяться необхідні заходи щодо встановлення причин виникнення даної ситуації. Декілька постраждалих перебувають у відділені інтенсивної терапії, решта проходять подальші медикаментозні обстеження. Стан здоров’я школярів медики оцінюють як задовільний.