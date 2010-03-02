Землетрус у Чилі зрушив земну вісь

Землетрус у Чилі призвів до незначного зрушення земної осі, щодо якої збалансована наша планета. Про це, як повідомляє РБК, йдеться в повідомленні Лабораторії реактивного руху NASA.

Варто відзначити, що йдеться не про вісь обертання Землі, а про вісь, щодо якої збалансована маса планети.

Відхилення осі склало приблизно 3 дюйми, тобто 8 сантиметрів. Також зрушення земної кори призвело до зменшення тривалості земної доби на 1,26 мікросекунди.

Крім того, фахівці лабораторії відзначають, що зсув осі Землі після чилійського землетрусу виявився сильнішим, ніж зрушення від землетрусу на Суматрі в 2004г. - тоді відхилення осі від норми склало 7 сантиметрів.

Нагадаємо, землетрус силою 8,8 за шкалою Ріхтера відбувся 27 лютого в океані біля побережжя Чилі. Незабаром після першого землетрусу в тому ж місці було зафіксовано декілька повторних поштовхів магнітудою від 5,4 до 6,9.