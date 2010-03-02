Чим ризикують любителі м'яса

Виявляється, вживання в їжу м`яса може стати причиною анафілаксії (або анафілактичного шоку) - вкрай небезпечного стану різко підвищеної чутливості організму, що приводить часом до смертельного результату. Такою є думка американських дослідників, яку вони озвучили на нараді Американської академії астми, алергії та імунології (Новий Орлеан), пише Medikforum.ru.

Обстеження 60 пацієнтів, які мали нез`ясовно сильні алергічні реакції, показало, що причина в альфа-галактозі.

Дослідивши зразки крові пацієнтів, вчені виявили в імунній системі у 25 з 60 хворих білки, що називаються «IgE антитіла».

Альфа-галактоза виробляється в організмі у багатьох ссавців. Але саме у людей одночасно з ним виробляються і антитіла. Проблема виникає при наявності в організмі цих антитіл та вживанні в їжу м`яса (іноді молочних продуктів). Тоді може натсати сильна алергічна реакція. Причому анафілаксія може виявитися зовсім несподівано, через п`ять-шість годин після прийому їжі. Цей сценарій розвитку алергії відрізняється від звичайного, коли реакція на їжу слід протягом двох годин.

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