Чилійський землетрус скоротив земну добу

Чилійський землетрус зменшив тривалість земної доби на 1,26 мікросекунди. Про це повідомляється в прес-релізі Лабораторії реактивного руху (Jet Propulsion Laboratory - JPL), співробітник якої, Річард ГРОСС, здійснив розрахунки.

Як передає Лента.ру, Р.ГРОСС показав, що чилійський землетрус призвів до перерозподілу земної маси і зрушив вісь, відносно якої Земля збалансована, приблизно на 8 сантиметрів. Ця вісь відрізняється від осі обертання планети - на північному полюсі, наприклад, точки перетину осей з поверхнею Землі відстоять одна від одної приблизно на 10 метрів.

Окрім цього Р.ГРОСС порівняв землетрус, що стався на Чилі, із землетрусом на Суматрі в 2004 році. Незважаючи на те, що поштовхи шість років тому були сильніші, зрушення осі становило 7 сантиметрів. Причини цього криються в тому факті, що епіцентр чилійського землетрусу знаходився в середніх широтах (а у випадку Суматри - в екваторіальних), а також у тому, що розлом в районі Чилі йде в земну кору під великим кутом.

Землетрус в Чилі стався 27 лютого 2010 року о 8:34 за київським часом у 90 кілометрах від міста Консепсьон. Магнітуда поштовхів становила 8,8. Через землетрус в Японії, на Філіппінах, у країнах Латинської Америки, в Індонезії, а також на Курильських островах і Камчатці було оголошено - пізніше зняту - загрозу цунамі.