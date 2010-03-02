Людське тіло не пристосоване до сучасного життя

Ожиріння і деякі інші явища показують, що спосіб життя сучасної людини не відповідає результатам тисячолітніх еволюційних процесів у її тілі.

Про це йдеться в статті в італійській газеті La Repubblica із посиланням на дослідження антропологів і біологів.

Особливості, які впродовж тисячоліть допомагали людині виживати у тропічній савані, при сучасному способі життя, коли людина проводить життя між автомобілем, письмовим столом, ТБ і комп’ютером, часто-густо перетворюються на велику незручність, пише видання.

"За багатьма ознаками, людина погано пристосувалася до сучасного життя, - каже біолог-еволюціоніст з Єльського університету Стівен Стернз. - Багато лікарів приходять до висновку про те, що еволюція дуже важлива для розуміння сучасних хвороб".

Класичний приклад - ожиріння. Метаболізм людини сформувався для збереження енергії і здатності пережити неврожайні роки.

"Поворотний момент настав 10-12 тисяч років тому, в період неоліту, коли людина з пастуха і збирача-кочівника перетворилася на землероба і тваринника, - каже біолог Петтенер. - Тисячолітня робота еволюції була зведена нанівець новим способом життя, і найдезорієнтованішою виявилася імунна система". Спочатку цій системі доводилося захищати людину від деяких видів продуктів, але потім з’явилися віруси, що передаються від домашніх тварин до диких і навпаки, люди стали жити великими общинами, і епідемії стали поширюватися з більшою легкістю. На думку вчених, пташиний і свинячий грип - також наслідки збою, що стався в епоху неоліту.

Деякі органи втратили свою корисність і перетворилися на джерело хвороби, як, наприклад, апендикс. А система попередження про небезпеку, що готує серце до активніших скорочень і підвищення кров’яного тиску, в наші дні, при малорухливому способі життя, може призвести до різних серцево-судинних захворювань.

Антропологи жартують, що однією з перших еволюційних змін у майбутньому стане збільшення великого пальця внаслідок активного використання sms-повідомлень.

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