Якщо болять очі
Чому виникає дальнозоркість... Чи впливає комп ютер на гостроту зору?.. "Туман перед очима" може бути свідченням вікових змін...
Далекозорість виникає тоді, коли оптичний апарат ока переломлює менше, ніж у нормі (офтальмологи називають це гіперметропічною рефракцією). У такому випадку людина може досить добре бачити, але в неї часто з`являються скарги на почервоніння очей, головний біль після значних зорових навантажень тощо. Якщо хвороба впливає на гостроту зору, то в дитячому віці її можна коригувати за допомогою окулярів.
Далекозорість, як і багато інших очних захворювань, має спадковий характер.
Щоб діагностувати далекозорість на одному чи на обох очах, а також визначити її ступінь, треба провести деякі специфічні офтальмологічні дослідження. Залежно від цього лікар вирішує, як можна коригувати зір - за допомогою окулярів чи інших засобів.
Часто далекозорість супроводжується косоокістю. На прийом до лікаря нерідко приходять саме зі скаргами на косоокість і лише згодом лікар діагностує далекозорість на одному або на обох очах. Інколи дитина може "перерости" свою далекозорість, тобто до 7-8 років хвороба зникне без будь-якого лікування. Це пояснюється тим, що кришталик може бути завеликим для 3-річної дитини, але він стане нормальним для дитини 10 років. Тобто око ростиме, а кришталик таким і залишиться.
Хірургічні методи лікування застосовують лише у разі високих ступенів короткозорості, але вони не дуже поширені. Зазвичай використовують консервативні методи лікування. Оперативне втручання застосовують у разі косоокості, причиною якої може бути далекозорість на одному оці.
Залежно від того, в якій стадії короткозорості (порушення рефракції чи міопія середнього ступеня) хворий вперше з`явився на обстеження, визначається тактика лікування.
Якщо короткозорість виявлена на ранній стадії, то призначають консервативне лікування: краплі для розширення зіниць, масаж шийного відділу хребта тощо. Якщо короткозорість не виявлена вчасно, якщо вона до того ж поєднується з іншими офтальмологічними симптомами, то лікар має призначити окуляри або контактні лінзи. Тобто, говорити про лікування потрібно в кожному окремому випадку, індивідуально.
Бувають випадки вродженої короткозорості, коли дитина з раннього дитинства мала незначне відхилення зору, але це не заважало їй нормально бачити. Тому виявили захворювання, лише коли дитинка пішла до дитячого садка чи до школи і з`явилося значно більше навантаження на очі.
Короткозорість залишається на все життя
Як відомо, після 40-50 років люди зазвичай потроху втрачають зір і потребують спеціальних окулярів "для читання", тобто для бачення зблизька. Короткозорі ж люди протягом усього життя залишаються короткозорими незалежно від того, скільки їм років.
Така людина просто пізніше надягає окуляри для читання. Тобто якщо в людини у 20 років була короткозорість - 3 діоптрії і вона в окулярах бачила 100%, то після 40 років, коли відбуваються певні зміни в очному дні і виникає потреба в окулярах, на цей мінус накладається віковий плюс.
Людина, яка ніколи не мала проблем із зором, у 40-50 років надягає окуляри для читання: спочатку +1 діоптрій, потім +2 і так далі - вікова далекозорість потроху прогресує.
Якщо ж у людини в ранньому віці існувала міопія -3 діоптрії, то після 40 років вона продовжуватиме носити окуляри -3 діоптрії для далекого бачення, а окуляри для читання в 40 років вона носитиме не +1, а -2, у 50 років - не +2, а -1. А в 60 років людина з міопією -3 може читати вільно без окулярів. Ці розрахунки мають суто математичний характер, але, як свідчить практика, у 60 років зазвичай виникають ті чи ті зміни в очному дні, в сітківці тощо, які мають віковий характер, тому практично не існує випадків, щоб хворому не потрібні були окуляри взагалі.
Біль в очах може бути різного характеру і виникати з різних причин. Наприклад, у разі невралгії нервових гілок трійчастого нерва очі можуть бути не уражені, але людина відчуватиме певний дискомфорт в ділянці цього органа. Сильний біль у всьому оці, що іррадіює в скроню, зуби, гайморові пазухи, свідчить про підвищення внутрішньоочного тиску. Також біль в очах і світлобоязнь може спостерігатися, якщо око запалене - увеїт, іридоцикліт.
У даному випадку потрібна взаємодія і офтальмолога, і лора.
Ми рекомендуємо дивитись телевізор на відстані 4-5 метрів. Якщо площа кімнати не дає змоги дотримуватись таких вимог, то принаймні не менше, ніж за 3 метри.
Дітям до 3 років взагалі слід дивитися телевізор якомога менше. Це може бути один мультик на день протягом 10-15 хвилин. Дорослішим дітям, і які мають нормальну гостроту зору, можна дозволити дивитись телевізор не більше 1,5-2 годин на день. Якщо дитина має певні проблеми із зором, потрібно уникати перегляду телепередач по телевізору, зменшивши їх кількість до 2-3 на тиждень.
Працювати або грати за комп`ютером теж не рекомендується більше 30-40 хвилин на день. Це пов`язане не лише з опроміненням від монітора комп`ютера, а також із підвищеним психоемоційним і зоровим навантаженням. Тому дітям навіть з нормальною гостротою зору не варто дозволяти годинами просиджувати біля комп`ютера. До того ж, згодом це може перетворитись у стійку звичку, від якої дуже тяжко відмовитись.
Частий перегляд телепередач і гра за комп`ютером не завжди спричиняють зниження гостроти зору, але часто є причиною швидкої втомлюваності очей, почервоніння, появи неприємних відчуттів в оці. Часто діти після канікул, коли відсутнє навантаження на очі, скаржаться на зниження гостроти зору. Потім з`ясовується, що вони годинами сиділи за комп`ютером чи телевізором.
Для дітей старшого віку і дорослих, які тривалий час змушені працювати за комп`ютером, можна порекомендувати користуватись спеціальними комп`ютерними окулярами. Лінзи таких окулярів мають спеціальне напилення, світлофільтр, який певною мірою нейтралізує шкідливий вплив на очі опромінення від монітора комп`ютера. Сьогодні їх можна придбати в оптиці.
Перед тим як говорити про макулодистрофію, варто пригадати структуру ока та очного дна. На очному дні виділяють сітківку, диск зорового нерва, різні типографічні зони. Є зона, яка називається макулярною і відповідає за гостроту зору. Тому будь-які зміни в цій ділянці супроводжуються зниженням зору, появою плям перед очима, туману, часто хворі скаржаться, що зображення здається викривленим.
Макулодистрофія - це дистрофічні, зазвичай, вікові зміни в макулярній ділянці. Існують різні види макулодистрофії, але найчастіше спостерігається вікова - та, яка виникає після 55-60 років. Макулодистрофія іноді виникає як окреме захворювання, але може бути симптомом інших офтальмологічних захворювань.
Методи лікування макулодистрофії зазвичай консервативні: призначення судинорозширюючих, вітамінних препаратів, препаратів, які поліпшують тонус, живлення судин і кровообіг. У сучасних умовах широко застосовують лазерне лікування, яке дає змогу істотно поліпшити, а в деяких випадках призупинити прогресування процесу.
Узагалі-то куряча сліпота, тобто захворювання очей, при якому людина погано бачить у темряві, пов`язана з недостатністю в організмі вітаміну А. Дуже часто це захворювання спостерігається в людей, які займаються екстремальними видами спорту (лижники, велосипедисти тощо). Також куряча сліпота може з`явитися в людей після перенесення тяжких хронічних захворювань, особливо після онкологічних операцій. Зазвичай це захворювання притаманне людям літнього та похилого віку у зв`язку з порушенням обміну речовин, коли потрібні вітаміни не засвоюються організмом або засвоюються недостатньо.
Лікування полягає в тому, що хворому призначають вітамін А, якого бракує в організмі. Дозу, яка потрібна людині залежно від віку, має обов`язково призначати лікар. Зазвичай цього буває достатньо, щоб відновити здатність бачити уночі.
Профілактика курячої сліпоти полягає у повноцінному раціональному харчуванні людини і достатньому вживанні вітаміну А, значна кількість якого міститься в моркві, солодкому перці, абрикосах, зеленій цибулі, печінці та вершковому маслі.
Причиною появи розпливчастих контурів може бути спазм судин ока. Зазвичай подібне явище спостерігається, якщо в людини є невеликий ступінь короткозорості. Проте іноді це може бути симптомом інших захворювань ока.
Часто у таких випадках офтальмологи рекомендують вживати полівітаміни, препарати з чорницею і лютеїном. Це називають підтримувальною терапією.
Але якщо раніше ви не мали проблем з очима і подібні симптоми спостерігаються вперше, варто сходити до лікаря і проконсультуватися.
Олег Муситенко,
лікар-офтальмолог.