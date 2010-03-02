Львівщина: паводкові води підтоплюють будинки та ділянки

У Сокальському районі Львівської області паводкові води підтоплюють житлові будинки та присадибні ділянки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, підтоплення відбувається внаслідок танення снігу та підвищення рівнів води у річках.

Насосними станціями Львівського обласного виробничого управління водного господарства «Облводгосп» з метою запобігання підтоплення населених пунктів, сільгоспугідь та господарських об’єктів проводиться відкачування води із меліоративних каналів у Миколаївському, Самбірському та Сокальському районах області, інформували у прес-центрі ГУ МНС.